Сотни человек собрались в центре Мадрида в поддержку женщин, страдающих от домашнего насилия

В воскресенье в Мадриде около 300 человек собрались на площади Пуэрта-дель-Соль, чтобы поддержать женщин, объявивших голодовку 17 дней назад. Активистки добиваются ужесточения наказания для тех, кто применяет насилие в отношении женщин. Речь идет прежде всего о домашнем насилии. Воскресная акция организована организацией "Платформа женщин против насилия по половому признаку".
Одна из активисток, Кристина дель Валье объяснила, что протестуюшие требуют "немедленно создать антикризисный комитет", которой займется этой проблемой.
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