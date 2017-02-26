Сотни человек собрались в центре Мадрида в поддержку женщин, страдающих от домашнего насилия

В воскресенье в Мадриде около 300 человек собрались на площади Пуэрта-дель-Соль, чтобы поддержать женщин, объявивших голодовку 17 дней назад. Активистки добиваются ужесточения наказания для тех, кто применяет насилие в отношении женщин. Речь идет прежде всего о домашнем насилии. Воскресная акция организована организацией "Платформа женщин против насилия по половому признаку".