Что нужно выбрасывать в контейнеры с надкусанным яблоком?

На улицах Валенсии появился таинственный логотип в виде надкусанного с двух сторон яблока, напоминающий логотип компании Apple. Он используется для мусорных баков и обозначает тип отходов, для которых они предназначены.

В контейнеры коричневого цвета с надкусанным яблоком следует выбрасывать органические отходы. Позже они пойдут на удобрения для сельского хозяйства.

Новый тип контейнеров впервые появился в конце 2016 года, и их число на улицах Валенсии постоянно растёт. Их использование связано с обязательствами Испании перед Евросоюзом по переработке органических отходов.