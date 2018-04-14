Число погибших в Средиземном море нелегалов за год выросло на 150%

В первом квартале 2018 года Международная организация по миграции зарегистрировала 3345 иммигрантов, нелегально прибывших в Испанию по морю, что на 38% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Выросло не только число нелегалов, но и число смертей среди них. По подсчётам МОМ, за первые три месяца 2018 года количество погибших в пути достигло 120 человек, что на 150% превышает прошлогодний показатель.

Чаще всего нелегалы отправляются на лодках в Испанию из Алжира и Марокко. В 2017 году в Испанию прибыло более 22 тысяч нелегальных иммигрантов, что составляет 13% от общего числа нелегалов в Средиземноморье.

В то же время официальная статистика отличается от данных неправительственной организации. По информации МВД, по состоянию на середину марта в Испанию прибыло 2828 нелегальных иммигрантов, на 45% больше чем в прошлом году. В Службе морского спасения, которая находится в ведении Министерства развития Испании, сообщают, что за первые два месяца 2018 года в море спасли 2216 человек, а 27 человек числятся погибшими или пропавшими без вести. Ещё 610 нелегалов были спасены марокканскими властями.