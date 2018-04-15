Какие языки, кроме английского, учат европейцы?

Чешский математик и лингвист Якуб Мариан создал карту, которая наглядно показывает, какой иностранный язык, помимо английского, чаще всего изучают в разных странах Европы.

Карта создана на основе данных Евростата. Анализ показал, что вслед за английским по частоте изучения следуют французский, немецкий и испанский.

Испанский язык чаще всего выбирают как второй иностранный во Франции, Швеции и Норвегии.

В Испании, а также в Португалии, Соединённом Королевстве, Ирландии, Германии, Нидерландах, Италии, Австрии, Румынии и на Кипре в качестве второго иностранного языка чаще всего изучают французский.

Отмечается, что немецкий язык популярен в большем количестве стран Европы, чем испанский. Среди таких стран – Дания, Польша, Греция, Македония, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения и Хорватия.

Русский язык как второй иностранный преобладает в странах Балтии и в Болгарии.