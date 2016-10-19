Беженец, которому журналистка поставила подножку, остался без работы в Испании

Национальная школа футбольных тренеров (CENAFE) приняла решение не продлевать контракт с сирийским беженцем Осамой Абдулом Мошеном из-за "трудностей" в изучении испанского языка, которые помешали ему полноценно выполнять свои обязанности. Об этом сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявление предеседателя CENAFE Мигеля Анхеля Галана. Он подчеркнул, что причины прекращения договора связаны исключительно с профессиональными вопросами.

Галан оставил открытым вопрос о заключении нового контракта в феврале 2017 года, если Мошен подтянет знания языка и достаточно интегрируется для реализации административных задач. Галан заверил, что CENAFE не имела намерения использовать сирийского беженца для привлечения внимания.

Осама Абдул Мошен, имя которого стало известно широкой публики после того, как оператор одного из венгерских телеканалов Петра Ласло поставила ему подножку, прибыл в Испанию в сентябре прошлого года. Он принял предложение CENAFE о работе, и с тех пор жил с двумя детьми в квартире в столичном пригороде Хетафе, аренду которой оплачивала тренерская школа. Галан отметил, что контракт Мошена был заключен на год и срок его действия истек в сентябре.