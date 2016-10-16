В Мадриде прошел традиционный забег с собаками – Perrotón

Более 3 500 собак и их хозяев приняли участие в традиционном благотворительном забеге Perrotón 2016, который ежегодно проводится в Мадриде. Как сообщают информационные агентства страны, он призван популяризовать практику забора животных из приютов и более ответственный подход к содержанию питомцев в целом.

Участники забега преодолели четырехкилометровую дистанцию по центру Мадрида, которая прошла через площадь Колон, проспект Кастельяна и площадь Сибелес. Впрочем, некоторые из четвероногих бегунов завершили забег на руках у своих владельцев или в специальных колясках.

В число марафонцев вошли пресс-секретарь мэрии Мадрида Рита Маэстре, пресс-секретарь партии Ciudadanos в столичной Ассамблее Игнасио Агуадо, актер Мигель Анхель Муньос, бывший баскетболист Фернандо Ромай, пловец Давид Мека, журналистка Марта Хаумандреу и посол США в Испании Джеймс Костос, который участвовал в забеге вместе со своим псом Греко, а также со своим мужем Майклом Смитом. Он получил специальную награду за американскую правовую инициативу, уравнивающую жестокость в отношении животных с убийством.

В свою очередь Рита Маэстре рассказала СМИ, что мэрия столицы стремится "превратить город в дружелюбное к домашним животным пространство". Она также напомнила, что до конца года в парке Ретиро появится новый центр, где новые хозяева смогут выбрать животное из приюта.

В этом году забег Perrotón состоялся уже в пятый раз.