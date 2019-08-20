Балеарские острова хотят официальный статус для каталанского языка

Власти Балеарских островов работают над созданием ведомства, которое займется сохранением официального статуса сразу для двух языков - испанского и каталанского.
Соответствующее соглашение было подписано в 2018 году, а создаваемое ведомство будет отвечать за его исполнение. Главная цель - исключить любую дискриминацию, связанную с использованием каталанского или испанского языка на территории архипелага. Соглашение обеспечит предоставление услуг на двух официальных языках.Темы: Общество Пальма де Майорка