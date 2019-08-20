Хавьер Бардем провел одиночный пикет в Нью-Йорке

Испанский актер Хавьер Бардем вышел на Таймс-сквер в Нью-Йорке протестовать против выхода США из Парижского соглашения по климату. В руках Бардем, представитель Greenpeace, держал плакат с надписью «Защитим океаны».
Бардем также выступил в ООН на межправительственной конференции по защите океана. Там он заявил, что ни при каких обстоятельствах Соединенным Штатам нельзя выходить из соглашения по климату. Он обратил внимание на глобальное потепление и на те сигналы, которая природа сама нам подает. «Она говорит с нами постоянно», - отметил актер.
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