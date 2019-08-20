Испанский корабль проводит судно с мигрантами до Майорки

Корабль ВМФ Испании будет сопровождать судно неправительственной организации (НПО) Proactiva Open Arms с мигрантами на борту до Майорки.
Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе правительства королевства, передает ТАСС.
"Корабль испанских ВМФ <...> готовится с этого утра на базе Рота, чтобы взять курс на итальянский остров Лампедуза", - отметили в кабмине. Там уточнили, что судно в течение трех дней будет плыть до Италии, а затем сопроводит "судно НПО Proactiva Open Arms до порта Пальмы". Правительство страны считает, что данный способ "позволит разрешить на этой неделе чрезвычайную гуманитарную ситуацию на борту" Open Arms.
Судно, на котором находятся около 100 нелегалов, стоит в 800 метрах от острова Лампедуза. Мигранты находятся на судне 19 дней.Темы: Общество Пальма де Майорка