В 2018 году в Испании появится отряд киберрезервников

Ожидается, что в 2018 году на законодательном уровне будет принято решение о создании корпуса так называемых киберрезервников – высококвалифицированных специалистов, основная задача которых будет заключаться в оказании консультаций и помощи в сфере борьбы с цифровыми угрозами Вооруженным силам и правительству Испании. Как сообщает газета ABC, в основном их деятельность будет связана с предотвращением атак на стратегически важные инфраструктуры, а также кампаний по распространению ложной информации, кибершпионажа, захвата веб-сайтов государственных учреждений и вмешательств в избирательные процессы.

В состав нового корпуса войдут этичные хакеры, предупреждающие об уязвимостях тех или иных систем, аналитики, профессионалы из различных технологических областей, эксперты в сфере языков программирования и шифрования, а также специалисты по международному праву и коммуникациям, социологи и психологи. В первые годы работы новой организации численость ее штата может достичь 2 000 человек. Все ее сотрудники будут готовы к возможной мобилизации в ситуации кризиса. Периодически им предстоит проходить соответствующее обучение.

Аналогичные структуры уже успешно работают в Нидерландах, Германии, Австралии и Великобритании. В Испании авторами этой инициативы стали представители гражданского общества, университетской среды, крупных компаний и консалтинговых фирм, работающих в сфере технологий, а также юристы и хакеры. Возглавит их директор Национального центра передового опыта в сфере кибербезопасности (CNEC) Энрике Авила.

На первом этапе к работе будут привлечены самые квалифицированные специалисты, однако в будущем планируется задействовать и молодежь в возрасте 16-18 лет, обладающую особыми талантами в тех или иных сферах. По словам Авилы, основной мотивацией для вербовки блестящих умов, за которыми охотятся крупные компании и преступные организации, располагающие огромными финансовыми возможностями, станут патриотизм, стремление к защите собственной страны и возможность работать с лучшими из лучших. Что касается экономической составляющей, то для сотрудников новой организации может быть определена компенсация, размер которой пока не известен, но может быть эквивалентен местному уровню МРОТ.