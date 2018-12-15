7 баров Гранады дарят рождественские лотерейные билеты

Бары района Сайдин в Гранаде объединились для проведения праздничной акции. Они предоставляют право участия в розыгрыше Lotería del Niño своим посетителям, которые заказывают закуски.

Чтобы принять участие и испытать свою удачу, нужно сделать заказ в 5 из 7 баров-участников. Заказать нужно хотя бы одну закуску. При соблюдении этого условия клиент получает карту лояльности, которую можно обменять на лотерейный билет.

Розыгрыш состоится 6 января.

В акции участвуют бары La Taberna de la Abuela, Brisa Marina, Maluca 1925, La Tacita, Como en casa, La almeja traviesa и El Txoko Vasco.