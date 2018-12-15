В галисийском городке появился самый широкий пешеходный переход

Социальные сети глумятся над новым пешеходным переходом в Галисии, который претендует на звание самого широкого в мире. 40-метровая «зебра» появилась на одной из улиц Кангаса (Понтеведра).

Местные жители и интернет-пользователи называют переход бесконечным, невероятным и колоссальным и посвящают ему фотоколлажи и видеоролики, в которых изображают его в качестве бегового трека или делают отсылку к знаменитому снимку The Beatles. Это место уже включили в некоторые туристические путеводители как местную достопримечательность.

В мэрии галисийского муниципалитета отметили, что такая разметка была нанесена для того, чтобы обозначить участок как пешеходную зону, поскольку другие варианты в данном случае не подошли.

При этом даже самый загруженный пешеходный переход в мире, расположенный в центре Токио, не сравнится по ширине с новой «зеброй» в Кангасе.