Жильё на вторичном рынке Мадрида подорожало на 5%

В третьем квартале 2018 года средняя стоимость жилья на вторичном рынке в Мадриде установилась на уровне 2807 евро/м2, подорожав на 5%.

По подсчётам портала о недвижимости Fotocasa, жильё в столице оказалось на 52% дороже среднего показателя по стране, который вырос на 2,2% и составил 1849 евро/м2.

Цены увеличились в 13 из 17 автономных сообществ, а самый заметный рост был зарегистрирован на Балеарских островах.

Портал также проанализировал цены в 49 городах Мадридского сообщества, и выяснил, что жильё подорожало в 38 из них. Больше всего выросли цены в Боадилья-дель-Монте – на 8,6%, а также в Гвадарраме (6,9%) и Уманес-де-Мадрид (6,4%). Заметнее всего подешевело жильё в Мирафлорес – на 5%.

Самый дешёвый муниципалитет Мадридского сообщества для покупки жилья – Вильярехо-де-Сальванес, где за квадратный метр просят в среднем 990 евро.

Мадрид лидирует среди городов региона по стоимости жилья, которая в столице составляет в среднем 3701 евро/м2. Самые дорогие районы города – Саламанка (6194 евро/м2), Чамбери (5304 евро/м2) и Чамартин (5203 евро/м2), а самые бюджетные – Вильяверде (1735 евро/м2) и Пуэнте-де-Вальекас (1877 евро/м2).