Число сделок купли-продажи недвижимости за год в Испании перевалило за полмиллиона

На рынке жилой недвижимости в Испании наблюдается подъём, а число сделок в августе оказалось самым высоким с 2008 года. В этом месяце, по данным Национального статистического института, было совершено более 44 тысяч операций купли-продажи, что на 7% больше чем в прошлом году.

С начала 2018 года в стране было оформлено более 350 тысяч сделок, на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последние 12 месяцев было заключено более 501 тысячи сделок, почти на 100 тысяч больше чем годом ранее. Для сравнения: в 2008 году было зарегистрировано более 550 тысяч сделок.

Эксперты также отмечают, что за восемь месяцев текущего года было куплено больше жилья, чем за весь 2015 год. Кроме того, в некоторые месяцы 2018 года число покупок в новостройках преодолело планку в 8 тысяч, чего не наблюдалось с 2014 года. Тем не менее, 80% операций в августе пришлись не на новое жильё, а на вторичный рынок.

Рост по сравнению с прошлым годом наблюдался во всех регионах, кроме Балеарских островов и Каталонии, где был зафиксирован спад на 11% и 3%, соответственно. Самым заметным ростом отличилась Наварра, где количество сделок выросло на 37%, а также Мурсия и Астурия – по 23%. В Андалусии, Кастилии-Ла-Манче, Эстремадуре, Кантабрии и Стране Басков было куплено на 12-19% больше жилья чем в прошлом году. В Арагоне и Мадриде рост составил 9,1% и 7,6%, соответственно.