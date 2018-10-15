Цены на аренду жилья в Испании снизились на 1,3%

В третьем квартале 2018 года средняя ставка арендной платы за жильё в Испании установилась на уровне в 10,6 евро/м2 в месяц, что на 1,3% ниже по сравнению с предыдущим кварталом и на 12,6% ниже чем год назад.

Портал о недвижимости Idealista отмечает, что аренда подешевела примерно в половине регионов. В Барселоне, например, цены снизились на 5,5% по сравнению с 2017 годом, в Мадриде – на 7,4%.

Эксперты портала добавляют, что данные за третий квартал свидетельствуют о том, что на рынке недвижимости не формируется очередной пузырь, по поводу которого в Испании периодически возникают спекуляции.

Среди автономных сообществ самый высокий рост был зарегистрирован в Галисии – на 3,4%. За ней следует Наварра (2,7%), Мадридское сообщество (2,6%), Риоха (1,7%) и Страна Басков (1,2%). Заметнее всего подешевела аренда на Балеарских островах – на 9%.Самые дорогие регионы – Мадридское сообщество (15 евро/м2), Каталония (14,7 евро/м2) и Балеарские острова (13,5 евро/м2), а самые дешёвые – Эстремадура (4,2 евро/м2), Кастилия-Ла-Манча (4,9 евро/м2) и Риоха (5,8 евро/м2).

Что касается провинций, наиболее высокие цены в Барселоне – 16 евро/м2. Ей немного уступает Мадрид, где стоимость аренды составляет 15,3 евро/м2, а следом идёт Гипускоа – 14,2 евро/м2. Самые бюджетные провинции для квартиросъёмщиков – Хаэн, Касерес, Самора и Авила, где средняя ставка арендной платы не превышает 4,3 евро/м2. По темпам роста среди испанских провинций лидирует Понтеведра, где аренда подорожала на 9%, а самое значительное падение цен было зафиксировано в Уэльве (11,6%).

В рейтинге городов по дороговизне по-прежнему лидирует Барселона – 17,3 евро/м2. В столице Испании стоимость аренды в среднем составляет 16,4 евро/м2, в Сан-Себастьяне – 15,6 евро/м2. Из крупных городов дешевле всего жильё обойдётся в Саморе – 4,3 евро/м2 и Касересе – 4,6 евро/м2.