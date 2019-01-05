Возвращение эмигрировавших испанцев на родину может вызвать проблемы с жильём в крупных городах

В годы экономического кризиса, охватившего Испанию, многие молодые люди покинули страну и отправились за рубеж в поисках лучшей жизни. Спустя 8 лет по мере восстановления экономики, часть из них стала задумываться о возвращении на родину.

По подсчётам платформы Volvemos.org, с 2010 года из Испании в поисках работы уехало более 700 тысяч молодых людей, а к настоящему времени около половины из них готовы вернуться на фоне улучшений в экономике и на рынке труда. По данным Национального статистического института (INE), порядка 2,5 млн испанцев проживают за рубежом, большинство из них – в Америке (1,5 млн), а также в других странах Европы (более 860 тысяч).

Эксперты портала о недвижимости Idealista указывают на то, что крупные испанские города не готовы к потенциальному наплыву возвращенцев и резкому повышению спроса на жильё. Отмечается, что большинство бывших эмигрантов не поедут в провинциальные города, а осядут там, где есть больше возможностей для поиска работы. Повышенный спрос на жильё спровоцирует дальнейший рост цен в столицах испанских провинций.

К тому же, отмечается, что помимо эмигрировавших в своё время испанцев в крупные испанские города приезжают в поисках работы и представители других национальностей.

На протяжении 2018 года наблюдался постоянный рост цен на жилую недвижимость. Самый высокий рост был зарегистрирован в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария – на 21%. Самым дорогим из испанских городов с точки зрения покупки недвижимости остаётся Сан-Себастьян (4403 евро/м2), за которым следуют Барселона (4344 евро/м2) и Мадрид (3844евро/м2).

На рынке аренды цены также растут, хотя в последнее время темпы роста замедлились. По стране в целом в предпоследнем квартале 2018 года рост составил 14,5%.

По прогнозам Idealista, в 2019 году цены на продажу и аренду недвижимости в Испании будут выравниваться, за исключением тех городов, где идёт активное создание рабочих мест или хорошо развит туризм. В таких случаях, в особенности в крупных городах, столицах провинций, на побережье и островах прогнозируется умеренный рост цен. Главной проблемой в этих случаях может стать нехватка новых объектов, что скажется на дальнейшем росте цен.