Вилла Маккуина на Майорке продана за 2,45 млн евро

Агентство недвижимости Engel & Völkers продало виллу на Майорке, принадлежавшую британскому дизайнеру Александру Маккуину, за 2,45 млн евро. Недвижимость находилась в собственности известного модельера с 2005 года до его смерти в 2010 году.

В агентстве позиционируют объект как второе жильё премиум-класса с отличным расположением. С виллы открываются виды на бухту Санта-Понса и горы Трамонтана. Она расположена в нескольких минутах от бутиков, престижных ресторанов и спортивного порта Port Adriano.

В 2015 году дом был полностью отремонтирован. В нём 5 спален, 3 ванных комнаты, 2 просторные террасы, а также имеется бассейн и подземный гараж на 3 машины. Общая площадь здания составляет 450 м2, а весь участок занимает 900 м2.