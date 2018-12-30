Испанский арендатор предлагает квартиру площадью 630 000... квадратных сантиметров

На портале о недвижимости Idealista появилось объявление о сдаче в аренду «светлой квартиры в центре Мадрида площадью 630 000 см2». Указав площадь в квадратных сантиметрах, арендатор надеялся создать впечатление, что квартира больше, чем она есть на самом деле.

Объявление быстро разлетелось по Сети. После шквала критики в свой адрес его автор Абеля Льоренте решил внести изменения в текст. Тем не менее, когда портал связался с мужчиной, он подчеркнул, что не соврал в своём объявлении и пригласил критиков прийти и измерить площадь самостоятельно.

Некоторые пользователи решили осмотреть квартиру, но не из-за желания её арендовать, а чтобы увидеть автора объявления своими глазами. Как рассказал один из них, квартира на деле действительно оказалась в центре, но не самого Мадрида, а одного из районов на окраине – Вилья-де-Вальекас. Пользователь отметил, что вдобавок в квартире мало естественного света, который заменяют лампы. По меньшей мере шесть других пользователей также побывали в квартире и подтвердили его слова.

При этом арендатор заявил, что собирался сдавать жильё за «две купюры по 500 в месяц», но из-за того, что их изымают из оборота, идея не реализовалась.