Вилла на Майорке вышла в финал международного архитектурного конкурса

Вилла Where Eagles Dare, расположенная в муниципалитете Андрач на острове Майорка, поборется за победу в конкурсе World Architecture Festival (WAF) 2017 с 13 представителями своей категории, сообщает El Mundo. Церемония вручения наград лучшим зданиям мира пройдет в ноябре в Берлине.

Название дома, которое переводится как "Там, где гнездятся орлы", содержит отсылку к его привилегированному местоположению на вершине горы, которое вместе с общей структурой здания обеспечивает впечатляющие панорамные виды. "Этот эффект дополняет конструкция здания, которое как бы парит за счет девятиметровой консольной балки", рассказал Гильермо Рейнес, директор бюро Gras Arquitectos, которому принадлежит авторство данного объекта. По словам Рейнеса, владелец дома, гражданин Великобритании, искал место, где он мог бы наслаждаться впечатляющими видами, не отказываясь при этом от полной приватности.

Четкий силуэт виллы резко контрастирует с традиционным для Майорки садом, где растут оливковые деревья, лаванда, розмарин и типичные местные растения. Бассейн-инфинити на территории виллы усиливает впечатление от видов на море и на долину.

Помимо этого, особое место в проекте занимает вопрос энергетической эффективности. При строительстве на южной стороне были установлены специальные панели, препятствующие прямому попаданию света в комнаты. Помимо этого, вентилируемые фасады были оснащены элементами изоляции, а также особыми стеклами с технологией защиты от солнца. За нагрев или охлаждение воздуха отвечает система с тепловым насосом.

Проект студии Gras Arquitectos – не единственно испанское творение, которое поборется за победу в WAF: в числе номинантов значатся еще четыре претендента, в том числе ландшафтные проекты, спортивные инфраструктуры и офисные здания.