Цены на жилье в некоторых районах Мадрида практически вернулись к докризисным показателям

Цены на жилье в крупных городах Испании постоянно растут, и в особенности эта тенденция заметна в Мадриде: в некоторых районах столицы стоимость недвижимости практически вернулась к докризисному уровню. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на аналитическое исследование компании urban Data Analitycs (uDA).

По данным uDA, на сегодняшний день квартиры в центре и в квартале Саламанка стоят всего на 2,5% дешевле, чем в 2007 году. В случае пользующегося значительным спросом престижного района Хустисия эта цифра оказалась еще меньше и составила 1%. У населения подобная динамика вызывает недоверие: жители страны не понимают, чем обусловлен рост цен на жилье на фоне крайне слабого повышения их уровня покупательской способности.

Преподаватель экономики Хосе Гарсия Монтальво подчеркивает, что для рынка жилья в настоящее время характерна "огромая полярность": так, наибольшие очаги активности сконцентрированы в строго определенных зонах. Ситуация в секторе меняется с разной скоростью даже в пределах одного города. "В 25 из 128 мадридских районов до сих пор наблюдается среднегодовое понижение цен на жилье, в то время как в других 20 они растут более чем на 15% в год", отметил основатель uDA Карлос Ольмос.

Эксперты uDA рассчитали разницу между стоимостью жилой недвижимости в настоящий момент и в период бума на рынке, которая, по их мнению, должна быть одним из ключевых критериев при покупке или продаже квартиры. "В тех случаях, когда цена приближена к докризисной отметке, потолок дальнейшего роста может быть уже очень близок. В то же время, в таких районах, кк Латина, Карабанчель или Фуэнкарраль – Эль-Пардо, где стоимость жилья заметно отстает от расценок периода расцвета рынка, его покупка может быть интересным решением", объяснил Ольмос. По его словам, в наибольшей степени к докризисным показателям приблизились районы Хустисия (-1%) и Альмагро (-5%), а в Энтревиас, Ампоста и Паломерас-Бахас наблюдается прямо противоположная ситуация и отрыв в 60% от максимальных показателей 2007 года.

По словам консультанта и партнера компании Chamberí Asset Management Хосе Луиса Руиса Бартоломе, решающим параметром является покупательская способность потенциальных собственников. "В центре и квартале Саламанка жилье покупают клиенты, не вписывающиеся в каноны среднего класса. Зачастую это зарубежные инвесторы, оперирующие на международном уровне", отметил эксперт. "Мадрид и Барселона входят в состав своего рода Лиги Чемпионов крупных европейских городов, и самые престижные их районы соревнуются не с другими зонами города, а с эксклюзивными кварталами Милана, Парижа и Амстердама", подчеркнул Руис Бартоломе.

В свою очередь, коммерческий директор центрального отделения агентства недвижимости Gilmar Сантос Бурьеса отметил, что в квартале Хустисия и других зонах района цены постепенно возвращаются к максимальным историческим отметкам после падения на 30-40%. В настоящее время для не слишком больших квартир с ремонтом разумной считается цена в 6 000 – 7 000 евро за квадратный метр. Бурьеса отмечает, что квартиры, которые около пяти лет назад были выставлены на продажу за 70 000 евро, сейчас продаются за 180 000. Причиной подобных изменений эксперт считает успешную реализацию проектов по обновлению старинных зданий и обширное гастрономическое предложение, а также общую тенденцию к оживлению квартала. Они привлекают как национальных, так и зарубежных покупателей, спрос со стороны которых ведет к росту цен.