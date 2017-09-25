"Плохой" банк построит в Севилье жилой комплекс на 115 квартир

Испанский "плохой" банк (Sareb) планирует строительство жилого комплекса на 115 квартир в Севилье, который будет возведен на принадлежащих ему землях в зоне Ла-Флорида. Как сообщают информационные агентства страны, организация запланировала начало работ на октябрь следующего года. Изначально проект предполагалось реализовать совместно с агентством Monthisa. Первичный план был более скромным и включал в себя строительство только 84 апартаментов.

По сведениям источников в Sareb, в настоящее время ведется работа по получению соответствующей лицензии, которая позволит начать строительство в намеченные сроки. Решение руководства "плохого" банка об отказе от партнерства с Monthisa было вызвано тем, что сторонам не удалось прийти к соглашению. Возводить комплекс придется в максимально сжатые сроки: в случае отсутствия проекта застройки местные власти могут выставить земли на продажу. По этой причине Sareb должен обратиться за лицензией до 27 ноября, чтобы не потерять право собственности на участок.

Земли расположены между улицами Ла-Флорида, Луис Монтото и Менендес Пелайо. В 2009 году ими владела девелоперская компания Novaindes, которая с наступлением кризиса была вынуждена объявить себя банкротом. В 2013 году суд постановил, что участок должен быть продан в ходе государственного аукциона, однако в свете отсутствия ставок представители "плохого" банка обратились к судебной власти с просьбой предоставить участок им за 60,9 миллиона евро.