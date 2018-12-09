Вилла из сериала Arde Madrid выставлена на продажу

Агентство недвижимости Re/Max продаёт за 1,8 млн евро виллу в жилом комплексе El Golf de Las Rozas в провинции Мадрид, где снимали сериал Arde Madrid, посвящённый жизни актрисы Авы Гарднер в Испании.

Действие сериала режиссёра Пако Леона происходит в 1961 году, в разгар эпохи франкизма, когда голливудская актриса жила по соседству с генералом Пероном, бежавшем из Аргентины. Специально для сериала дом был оформлен таким образом, чтобы воссоздать атмосферу 1960-х. На самом же деле во время пребывания в Мадриде Гарднер жила в доме на улице Доктора Арсе.

Дом, выставленный на продажу, разделён на два жилых помещения площадью около 400 м2 каждое. Кроме того, имеются комнаты для прислуги и для гостей.

В сериале также можно увидеть прилегающие к дому сады и аллеи, которые в общей сложности занимают 9 тысяч квадратных метров, и необычную рампу, ведущую в гараж. К тому же, дом расположен на вершине холма, откуда открываются захватывающие виды.