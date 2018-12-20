Испания нуждается в 1,5 млн единиц государственного жилья

Как показало исследование агентства недвижимости CBRE, активнее всего государственное жильё возводится в Мадридском сообществе. В испанской столице муниципальная строительная компания в настоящее время занимается десятком проектов, которые включают 758 единиц жилья. В докладе CBRE отмечается, что проекты муниципальной компании расположены преимущественно в южной части города, где пока есть свободные территории под застройку. Среди них 25 объектов в Карабанчеле, 72 – в Вальекасе и 172 – в Пуэнте-де-Вальекас.

С другой стороны, эксперты отмечают, что, как в столичном регионе, так и по всей Испании, такие объекты возводятся медленно и в небольших количествах, в первую очередь, из-за нехватки земли под застройку, а также из-за длительного срока получения разрешений.

К тому же, эксперты прогнозируют рост спроса на государственное жильё в ближайшее десятилетие. На данный момент, по оценкам CBRE, в Испании существует потребность в 1,5 млн единиц такого жилья, а к 2030 спрос может возрасти до 2,65 млн.

При этом специалисты приводят данные по государственному жилью Министерства развития за прошлые годы, отмечая существенное влияние экономического кризиса. Так, в 2004 году новые владельцы получили ключи от 8300 квартир с госзащитой, в 2007 – 12800, а в 2017 – лишь 1700.

Максимальную стоимость квадратного метра в квартирах, которые относится к разным категориям государственной защиты, устанавливают на уровне автономных сообществ. Таким образом, цены на защищённое жильё значительно ниже рыночных. Право на его приобретение имеют семьи, доходы которых считаются низкими, в соответствии с системой многофункционального общего показателя дохода Iprem, а также другие уязвимые категории граждан.