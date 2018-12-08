Цены на жильё в Испании выросли на 7,2% в последнем квартале

В Испании сохраняется тенденция к росту цен на жильё. В последнем квартале оно подорожало на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и на 2,2% по сравнению с предыдущим триместром.

Уровень роста оказался на 4 десятых выше, чем в предыдущем квартале. Темпы роста, таким образом, остаются на высоком уровне и сопоставимы с рекордным показателем, зарегистрированным в конце 2017.

Рост цен, по данным Национального статистического института (INE), был неравномерным: на вторичном рынке он составил 7,3%, а в категории новостроек – 6,1%.

Положительная динамика наблюдалась во всех регионах, а самый высокий рост был зафиксирован на Балеарских островах (на 3,7 пунктов), в Мадриде (на 3,3 пункта) и Каталонии (на 2,7 пункта). Гораздо менее заметным был рост цен на недвижимость в Эстремадуре (на 0,5 пунктов), на Канарских островах (на 0,4 пункта) и в Кантабрии (на 0,4 пункта).