Верховный суд Испании постановил снести 22-этажные высотки в Бенидорме

Верховный суд Испании обязал правительство Валенсийского сообщества снести высотные здания в Бенидорме, известные как Torres de Benidorm («Башни Бенидорма») или Los Gemelos («Близнецы»). Кроме того, региональные власти должны будут выплатить компенсации владельцам апартаментов в этих двух домах. Общая сумма возмещений оценивается в 100 млн евро.

О решении Верховного суда сообщил глава правительства Валенсийского сообщества Симо Пуч. Он рассказал, что Совет подал жалобу об отмене сноса зданий, но её отклонили. Глава региона также отметил, что нынешней администрации приходится отвечать за действия экс-советницы по инфраструктуре Исабель Бониг. Разрешения на строительство были аннулированы решением суда в 2012 году, когда здания уже были готовы. Высотки были возведены в прибрежной полосе, которая является охранной зоной.

Два здания входят в состав жилого комплекса Punta Lisera. В них 168 квартир премиум-класса, рыночная стоимость которых составляет от 400 до 700 тысяч евро. «Башни» также включают торговые и другие зоны.