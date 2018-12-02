Кинотеатр в Мадриде превратится в элитные квартиры-дуплексы

Значительная часть проектов реконструкции в Мадриде предполагает создание элитного жилья. В числе таких проектов – преобразование бывшего кинотеатра Cine Dúplex в Саламанке. В здании на улице Хенераль-Ораа появится десять квартир-дуплексов в стиле лофт с парковкой и зонами общего пользования.

Кинотеатр закрылся более десяти лет назад, и некоторое время здание пустовало. Сначала его приобрёл итальянец, а сейчас оно принадлежит семье Масаби, состояние которой превышает 1,3 млрд евро, а инвестиции насчитывают 50 проектов в 14 странах.

Реконструкцией Cine Dúplex будет заниматься компания Espirea. На работы уже получено разрешение, а сдать объект планируется в мае 2019 года. Стоимость квадратного метра в квартирах ожидается на уровне 7200 евро. Для каждого дуплекса предусмотрена кладовка и парковочное место. Из десяти квартир девять уже зарезервированы для членов семьи Масаби и их друзей.