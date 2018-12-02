Гвинет Пэлтроу советует купить заброшенную деревню в Галисии

Американская актриса Гвинет Пэлтроу составила список идей для рождественских подарков. В него она включила заброшенную деревню О-Муиньовердо в провинции Луго, которая выставлена на продажу целиком за 150 тысяч евро.

В О-Муиньовердо всего три жилых дома. Деревня входит в состав галисийского муниципалитета Риоторто и позиционируется как идеальная инвестиция для сельского туризма. Площадь самого большого, трёхэтажного дома составляет 360 м2, двух других – 160 м2 и 124 м2. Все они находятся в запущенном состоянии и требуют ремонта. Также имеются небольшие вспомогательные помещения, амбар и винный погреб.

Поселение располагается в живописном месте с видами на долину реки Эо. Ближайшая к нему автотрасса N-540 находится в 12 км, а побережье Атлантического океана, в том числе знаменитый Пляж Кафедральных соборов, – в двух часах езды. Среди других достопримечательностей муниципалитета Риоторто – этнографический комплекс Ferreiravella, «Дорога железа», башня и церковь Сан-Педро.

Деревня выставлена на продажу уже около года, и пока лишь один потенциальный покупатель заинтересовался ею. При этом мэрия Риоторто предлагает льготные условия покупки и обещает покрыть 50% расходов на работы по восстановлению домов.

В список рекомендаций голливудской актрисы также попал электромобиль, пижама марки Louis Vuitton и завтрак с жирафами.