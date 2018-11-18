В Испании завершается крупнейшая выставка недвижимости

16-18 ноября в Мадриде уже в десятый раз проходит SIMA Otoño – крупнейшая выставка-ярмарка недвижимости в Испании. На ней представлено более 25 тысяч объектов жилой недвижимости.

Выставка проходит в павильоне №1 выставочного центра Feria de Madrid (IFEMA). Как сообщают организаторы, в этом году к ней присоединилось больше участников, чем в прошлом.

Большинство домов, выставленных на продажу, расположены в испанской столице и пригородах: Ривас-Васьямадрид, Торрехон-де-Ардос, Алькала-де-Энарес и Боадилья-дель-Монте, Хетафе и Вальдеморо. Также значительное количество объектов, преимущественно отпускного типа, находятся в Аликанте и Малаге.

80% предложений приходится на районы, где спрос на жильё превышает средний по стране. По словам организаторов , они сконцентрированы в туристических районах Коста-Бланка и Коста-дель-Соль, а также на островах. При этом большинство покупателей такого жилья – жители Мадрида.

Предложение на выставке включает разные типы жилья: от квартир до вилл. 78% – жильё в многоквартирных домах, 22% – односемейные дома. 92% составляют предложения от застройщиков, 6% – от кооперативов, 3% – от товариществ собственников. При этом 90% объектов находятся на стадии строительства и будут сданы в 2019 году и позже.