На Коста-Брава приостановят застройку прибрежных зон

Такая договорённость была достигнута в результате встречи представителей Секретариата городской среды и территорий Жироны с мэрами и советниками 22 муниципалитетов, расположенных в прибрежных зонах: от Портбоу до Бланеса. В администрации пообещали пересмотреть статус земель, где предполагается строительство новых жилых комплексов. Проекты застройки охватывают 1300 га земли, которые могут вместить до 30 тысяч новых жилых объектов.

Строительство будет приостановлено на год. За это время власти Жироны собираются изменить классификацию земель, уделив особое внимание наиболее уязвимым участкам. Будут оцениваться разные критерии: от удалённости от крупных населённых пунктов до орографии. В Секретариате заявили, что возможен отзыв некоторых лицензий, а также сокращение площади под застройку.

По данным организации Sos Costa Brava, около двух десятков проектов представляют угрозу для побережья. В их числе жилой комплекс Aiguafreda в Багуре, где по проекту должно появиться 260 квартир и три отеля, и Sa Guarda в Кадакесе со 104 жилыми объектами и отелем. Тем не менее, власти Жироны отмечают, что закрытие некоторых проектов может быть сопряжено с определёнными трудностями, связанными с правовой стороной вопроса.