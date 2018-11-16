Испанцы оптимистично смотрят на перспективу покупки жилья

Журнал Forbes сравнил взгляды жителей 13 стран Европы на покупку и аренду жилья. Исследование ING International Survey - Homes and Mortgages 2018 показало, что испанцы наиболее оптимистично оценивают свои перспективы по покупке жилья.

Всего 17% испанских респондентов не планирует приобретать недвижимость и собирается арендовать жильё всю жизнь. Таким образом, Испания заняла последнюю строчку в рейтинге ожиданий по аренде и покупке жилья, разделив его с Турцией, где подавляющее большинство населения также рассчитывает приобрести собственную жилплощадь на том или ином этапе.

Самая высокая доля населения, планирующего снимать жильё всю жизнь, – в Германии (45%) и Италии (44%). Франция расположилась в середине рейтинга с показателем в 35%.