В III квартале 2016 года жилье в ЕС подорожало на 4,3%, а в Испании - на 4%

Данные за третий квартал ушедшего года подтвердили положительную динамику роста цен на жилье в странах ЕС: по данным Евростата, в предпоследнем триместре они выросли на 4,3% в среднегодовом выражении, и этот показатель стал самым высоким с 2008 года. В Испании эта цифра составила около 4%. В первом квартале показатели роста достигли отметки в 6,3%, а во втором – в 3,8%. Подобные позитивные тенденции наблюдаются в стране уже 10 триместров подряд: последнее падение – на 1,6% - было зафиксировано в первом квартале 2014 года.

В свою очередь, еврозона демонстрирует более умеренные результаты. В третьем квартале жилье в регионе подорожало в среднем на 3,4%, и это повышение также стало самым выраженным с первого триместра 2008 года.

Среди европейских стран наиболее заметный рост продемонстрировали Венгрия (+11,6%), Латвия (+10,8%) и Болгария (+8,8%). Отрицательные показатели, напротив, были зарегистрированы на Кипре (-3,3%) и в Италии (-0,9%).