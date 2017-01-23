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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Молодой архитектор восстанавливает заброшенную деревню в Пиренеях

          Молодой архитектор восстанавливает заброшенную деревню в Пиренеях

          16:20 23.01.2017

          В местечке Соланель в Пиренеях, где с шестидесятых годов прошлого столетия не было ни одного постоянного жителя, на сегодняшний день прописаны три человека. Населенный пункт обрел новую жизнь четыре года назад, и уже через несколько недель здесь откроется хостел на 20 мест.

          Автором идеи повторного заселения Соланеля, территориально относящегося к каталонскому муниципалитету Монферрер-и-Кастельбо, стал молодой архитектор Сауль Гаррета из Таррагоны. Несколько лет назад он начал скупать и восстанавливать местные здания. Сегодня на его счету уже пять жилых домов. На реализацию проекта на данный момент он потратил более 300 000 евро. Кроме того, свои средства вложили несколько индивидуальных инвесторов и кооператив Reviure Solanell, который также занимается развитием хостела El Gall Negre. В общей сложности на приобретение недвижимости и строительные работы было потрачено 900 000 евро. Результат столь серьезных вложений пока не особо заметен: одно только проведение электричества обошлось в 142 000 евро. 

          В состав вышеупомянутого кооператива входят уже 28 человек. В их число входят как те, кто планирует переехать в Соланель после выхода на пенсию, так и активисты, стремящиеся дать деревне второе дыхание, и организаторы разнообразных мероприятий. Их идея заключается в том, чтобы стать ориентиром в области повторного заселения заброшенных населенных пунктов и создать модель, которая может быть применена и в других подобных муниципалитетах. 

          "В нынешнем информационном обществе легко дать второе рождение прекрасным заброшенным уголкам. Например, разработчики сайтов могут поселиться в Соланеле, и со временем за ними последуют их коллеги по отрасли. Здесь их ждет вдохновляющая атмосфера для творчества. Помимо этого, сюда могут переехать семьи, которые заведут скот и займутся возделыванием земель", - считает Гаррета. 

          Похожего мнения придерживается и Диана Морет, член кооператива и его административного совета. Ранее она работала в похожем проекте PandoraHub, суть которого заключалась в создании коворкинга PandoraHub в сельской местности. "Сочетание двух миров, технологии и инноваций и заброшенных городков, имеет впечатляющий потенциал", - заключила Морет.

          Темы: Недвижимость

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