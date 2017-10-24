Прошедшая в Барселоне выставка BMP ознаменовалась ростом числа гостей и сделок

В Барселоне завершилась выставка недвижимости Barcelona Meeting Point (BMP), проходившая в условиях политической напряженности в свете каталонского конфликта. Впрочем, несмотря на то, что царящая в регионе неопределенность привела к сокращению числа международных инвесторов на 20%, количество посетителей мероприятия, напротив, выросло, как и количество закрытых сделок. Подобная динамика свидетельствует о подъеме в секторе недвижимости, пишет La Vanguardia.

В частности, выставку посетили более 34 000 человек, в то время как годом ранее эта цифра составляла 33 000. Кроме того, около 10% посетителей приобрели недвижимость или запланировали сделку на ближайшие недели на основе полученной во время мероприятия информации.

“В этом году мы проводили BMP в нетипичных обстоятельствах, но это не помешало росту уровня торговой активности", - отметил представитель правительства Испании в консорциуме Зона-Франка и президент Barcelona Meeting Point Жорди Корнет. "Представители компаний, принявших участие в выставке, остались довольны ее результатами, что свидетельствует о высокой эффективности мероприятия", - добавил эксперт.

"Возможно, в этом году было установлено меньшее число контактов, однако они определенно были более высокого качества", - поделилась коммерческий директор строительной компании Volumetric Пилар Боадас. "В последние 2-3 года мы перешли от продаж офисов и логистических платформ к девелопменту в сфере жилья, - подчеркнул представитель компании Inbisa Альберт Марти. – По этой причине в нынешнем году мы сочли, что с четырьмя запущенными проектами можем принять участие в BMP и не прогадали", - заключил Марти.