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          Герцог Вестминстерский Хью Гросвенор приобрел три здания в Мадриде

          13:32 26.10.2017

          26-летний герцог Вестминстерский Хью Гросвенор, один из богатейших жителей Великобритании и обладатель состояния в 9,6 миллиарда евро, приобрел три здания в Мадриде. Как сообщает Idealista, в числе активов, выкупленных принадлежащей ему компаний Grosvenor, оказалась бывшая штаб-квартира столичного Филателистического форума в квартале Чамбери, которая будет превращена в 12-квартирный дом.

          Филиал Grosvenor Europe является одним из четырех подразделений группы компаний Grosvenor, принадлежащей семье герцога вот уже несколько столетий. В феврале компания приобрела участок площадью 820 квадратных метров на улице Хорхе Хуан в престижном столичном районе Саламанка. На нем компания планирует построить семиэтажный дом, оформлением которого займется студия Ortiz León. Чуть позже, в июле, были куплены два объекта на улицах Санта Энграсия и Модесто Лафуэнте в зоне Чамбери. В последнем некогда располагалось вышеупомянутое филателистическое общество. Оба здания переоборудуют под апартаменты, которые впоследствии будут проданы. 

          Директор испанского филиала Grosvenor Фатима Санчес дель Кано отметила, что компания стремится "укрепить свое присутствие на рынке страны и намерена вкладывать средства в жилье для реализации проектов в сфере эксклюзивной недвижимости". По ее мнению, район Чамбери обладает соответствующим потенциалом: здесь можно встретить здания в самых разных архитектурных стилях, от модерна до неоготики, а некоторые из них даже имеют статус объектов культурного значения.

          Темы: Недвижимость  Мадрид

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