Самым богатым муниципалитетом провинции Малага оказался Бенаавис

Муниципалитеты Бенаавис, Ринкон-де-ла-Виктория, Малага, Марбелья и Алаурин-де-ла-Торре заняли первые места по провинции Малага с точки зрения размера дохода на душу населения, сообщает La Opinión de Málaga со ссылкой на данные налоговых деклараций за 2015 год. При подсчете учитывался как валовой доход до вычетов, так и остающаяся после них сумма. Так, в Бенаависе эти цифры составили 28 428 и 23 311 евро соответственно, в Ринконе-де-ла-Виктория – 27 003€ и 22 218€, в Малаге – 24 463€ и 20 425€, в Марбелье – 24 182€ и 20 104€, а в Алаурине-де-ла-Торре – 24 066€ и 20 164€.

Самым бедным в провинции, напротив, оказался городок Альмачар с показателями в 12 363 евро до вычетов и 11 382 евро после них. В нижней части списка также оказались Аренас (12 678€ и 11 712€), Бенамаргоса (13 001€ и 11 893€), Эль-Бурго (13 126€ и 12 043€) и Комарес (12 321€ и 11 283€). Как правило, наиболее низкие доходы получают жители муниципалитетов с населением от 1 000 до 4 000 человек.

В целом по провинции Малага было подано 596 000 деклараций, в соответствии с которыми средний размер дохода до налоговых вычетов составил 22 175 евро, а после – 18 695 евро. Средний национальный уровень валового дохода достигает 25 582€, тогда как в андалусской автономии эта цифра составляет 21 392€.

Самым богатым муниципалитетом Испании вновь стал мадридский пригород Посуэло-де-Аларкон, где валовой доход жителей составляет 69 136€, а после вычетов они получают в среднем 51 000€. За ним следуют Сан-Фруйтос-де-Бажес (Барселона), Боадилья-дель-Монте и Махадаонда (Мадрид), Матадепера (Барселона), Лас-Росас (Мадрид), Сан-Кугат-дель-Вальес (Барселона), Алькобендас и Торрелодонес (Мадрид).

Среди автономных сообществ по уровню валового дохода лидирут Мадрид с показателем в 33 627 евро. За ним следуют Сеута (30 254€), Мелилья (29 085€), Каталония (28 810€), Балеарские острова (25 745€), Арагон (25 280€) и Астурия (25 183€). Последние места в рейтинге, в свою очередь, достались Эстремадуре (19 604€), Андалусии (21 392€), Мурсии (21 986€), Кастилии – Ла-Манче (21 278€) и Галисии (22 402€).