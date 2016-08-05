Продажи жилья в июне в Испании выросли на 19,4%

В июне количество проданных единиц жилья в Испании составило 36 856, увеличившись на 19,4%. Таковы данные, опубликованные Национальным институтом статистики. Это лучший показатель за последние три года. Однако, рост в июне несколько ниже, чем в апреле и мае, когда было отмечено увеличение на 30% и 23% соответственно. Число продаж новой недвижимости увеличилось на 2%, вторичной – на 24%.

За первую половину года рост стоимости жилья составил 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи новых домов увеличились на 2,5%, вторичной недвижимости – на 22,2%.

Руководитель исследовательского подразделения портала Idealista Фернандо Инсинар говорит, что улучшение показателей происходит по Испании неравномерно. 45% сделок приходится на пять провинций: Мадрид, Барселона, Аликанте, Малага и Валенсия.