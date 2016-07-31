Эксперты: вторичная недвижимость в Испании дешеветь уже не будет

Представители Профессиональной ассоциации экспертов в области недвижимости (APEI) заверили, что стоимость вторичного жилья в Испании больше не будет снижаться. По их словам, она останется стабильной или несколько вырастет, особенно в зонах, где предложение ограничено в силу низких темпов строительства. По мнению председателя APEI Оскара Мартинеса, сейчас наступил удачный момент для покупки дома или квартиры.

Кроме того, он рекомендует пока не продавать жилье, если этого не требуется для смены места жительства. В целом представители APEI, объединяющей 1 300 агентств по всей Испании, заверили, что хорошая недвижимость стоит несколько дороже, чем в 2013 году, когда расценки находились на минимальном уровне с момента начала кризиса в данном секторе.

«Дешевле, чем в 2013 году, сейчас продается только крайне сложный для сбыта продукт», - объяснил Мартинес. «Как правило, это объекты низкого качества с плохим местоположением, которые выставлены на продажу по очень низкой цене. В других странах их бы снесли», - приводит слова эксперта Expansion.