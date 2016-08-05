Casaktua распродает 1000 домов в Испании по 108 тыс. евро

Портал по продаже недвижимости Casaktua устраивает распродажу домов, разбросанных по всему испанскому побережью. 1000 независимых объектов продаются по средней цене в 108 тысяч евро. В случае такой покупки средний ипотечный взнос будет составлять 350 евро в месяц.

В последнем исследовании о недвижимости «Спрос на жилье в Испании. Тенденции 2016» говорилось, что 17,4% испанцев хотят жить на вилле в краткосрочной или среднесрочной перспективе. «Это дает большую площадь, открытые пространства, большего спокойствия и независимость от соседей», - говорится в документе.

Объекты в основном имеют 110 квадратных метров площади и расположены на всей территории страны: Андалусия, Каталония, Валенсия, Мурсия, Балеарские острова и т.д.