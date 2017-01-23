Онлайн-платформа Houzz представила лучшие интерьеры по версии испанских пользователей

Онлайн-платформа Houzz, число пользователей которой насчитывает более 40 миллионов человек в месяц, представила рейтинг самых популярных среди них изображений интерьеров. Как сообщает сайт Idealista, в результате у его составителей получился своего рода фоторобот идеального с точки зрения испанцев дома.

Основная спальня. При создании ее интерьера были использованы вторичные или переработанные материалы. В их числе – необычное изголовье кровати из стеблей бамбука. Автором проекта спальни на вилле Villa Mandarina стало бюро Ana Béjar Interiorismo.

Детская спальня. Ковадонге Кановас, создательнице детской в одной из мадридских квартир в районе Пуэрта-де-Иерро, удалось решить непростую задачу размещения двух кроватей в одной комнате, оставив свободное место для прохода и игр.

Гостиная. Дизайнер Сусанна Котс использовала в работе светлые цвета, которые позволили сделать комнату в апартаментах на побережье Средиземного моря светлой и функциональной, сохранив традиционный для этих мест дух.

Гардеробная. Самую популярную среди пользователей Houzz гардеробную в одной из мансард в центре Валенсии разработали дизайнеры студии Ambau. Созданное ими пространство получилось практичным и просторым.

Рабочая зона. Бюро Architect View Products превратило галерею одного из мадридских домов в стильный и комфортный кабинет.

Терраса. Дизайнеры компании BCA Interiors превратили террасу расположенного в Барселоне дома в настоящий рай с деревянной мебелью, корзинами, комфортным текстилем и многочисленными растениями.

Прачечная. Студии Delounder удалось сделать из сугубо бытового помещения для стирки и глажки функциональное, но вместе с тем роскошное и гламурное пространство.

Внутренний двор. Авторами самого популярного среди посетителей Houzz патио стали дизайнеры из бюро DVELAS, которые использовали сочетание каменных стен, деревянного пола и необычной стильной мебели.

Спортзал. С каждым разом все большее число испанцев предпочитает иметь полноценный спортзал дома. Лучший по версии Houzz был создан фирмой Ecospace Spain.

Кухня. Модные дизайнеры Egue y Seta создали функциональную кухню с черной плиткой и барной стойкой, которую можно поворачивать и раскладывать.

Ванная. Этот элегантный интерьер в стиле дзен был сохранен пользователями Houzz боле 4 000 раз. Дизайнеры Lucas y Hernandez-Gil сделали удачное зонирование и использовали при оформлении сочетание дерева и мрамора.

Столовая. Для дизайнера Марисы Гальо эта премия Best of Houzz стала уже второй по счету. Посетители сайта высоко оценили гармоничное сочетание материалов в созданной ей столовой.

Учебная зона. Меричель Рибе из The Room Studio создала светлое лаконичное пространство с полками для хранения вещей, позволяющее сконцентрироваться, ни на что не отвлекаясь.

Прихожая. Дизайнеры студии Nimú создали в одном из мадридских домов веселую и светлую прихожую и разместили в ней книжный шкаф и разноцветные вешалки Hang it all марки Vitra.