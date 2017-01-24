Недвижимость - самый выгодный вариант вложения средств в Испании

На сегодняшний день самым выгодным вариантом вложения средств в Испании является покупка недвижимости: среднегодовой уровень ее доходности составляет до 8,3%. Как сообщает El Mundo со ссылкой на данные Банка Испании, эта цифра складывается из двух параметров: аренды (4,4%) и повышения стоимости объектов (3,9%). Прочие варианты инвестиций гораздо менее интересы: так, государственные облигации на 10 лет обеспечивают доходность на уровне 1,2%, а банковские депозиты – 0,3%.

Подобная ситуация обусловлена ростом цен на недвижимые активы и рост рынка аренды. По мнению экспертов, она также является свидетельством стабилизации рынка жилья. Так, сейчас инвесторы менее склонны искать выгоду в краткосрочной перспективе, или, проще говоря, спекулировать: они все чаще делают выбор в пользу сдачи активов в аренду.

К подобной схеме прибегают как профессионалы, так и частные лица. Доступ последних к рынку значительно упростился благодаря возобновлению выдачи ипотечных кредитов. По данным группы компаний Tecnocasa, 26,5% сделок купли-продажи жилья в первом квартале прошлого года были совершены с целью вложения средств, и в 78,5% случаев инвесторы оплатили покупку из имеющихся средств без необходимости прибегать к банковскому финансированию.

Помимо традиционного приобретения жилья для последующей аренды постепенно набирают популярность и другие варианты инвестиций. Один из них – краудфандинг-платформа Housers, обеспечивающая вкладчикам доходность до 15%. В рамках подобных проектов они приобретают доли в недвижимости и получают пропорциональный им доход от аренды и будущей продажи. Одним из главных преимуществ подобной формулы является небольшой объем инвестиций: их минимальный размер составляет 50 евро.

Другую альтернативу предлагает компания Inveriplus, которая занимается трансформацией токсичных активов в ликвидные. В управлении у нее находится около 5 500 объектов. Фирма заключает соглашение об их приобретении с банками-кредиторами и сдает в аренду, доходность которой составляет в среднем более 4,8% в год. Прибыль гарантирует страхование на случай невыплат. Помимо этого, компания также получает прибыль от продажи пакетов активов инвестиционным фондам.

Еще одним нетрадиционным вариантом вложения средств можно назвать общества Socimis, специализирующиеся на инвестициях. Опытные инвесторы в последнее время все чаще делают ставку на аренду недвижимости через подобные объединения, пользующиеся крайне выгодными схемами налогообложения. В первые годы своей деятельности они специализировались по большей части на отелях и офисах. Единственым недостатком этой модели является ее недоступность для частных инвесторов.

Что касается рисков, связанных с подобными операциями, то эксперт платформы HelpMycash.com Элисенда Пикарт предупреждает: "В первую очередь необходимо учитывать, что такие сделки подразумевают вложение крупных сумм. Если инвестор берет ипотечный кредит, то он оказывается привязанным к банку на многие годы. Необходимо отдавать себе отчет в том, что при подобных видах финансирования начальные вложения окупятся по истечении длительного периода времени, поэтому о немедленной прибыли говорить не приходится". Пикарт советует потенциальным покупателям не брать на себя больше долговых обязательств, чем они могут себе позволить, даже если банк выдаст им кредит. Тем, кто все же решится на этот шаг, эксперт советует делать выбор в пользу жилья в районах, где спрос на него растет: во-первых, в будущем это с большой долей вероятности приведет к росту стоимости квадратного метра, а во-вторых, существенно упростит поиск арендаторов. В этом смысле наиболее привлекательными для инвесторов являются столицы испанских провинций во главе с Мадридом и Барселоной.

Самыми рентабельным являются небольшие квартиры: так, апартаменты площадью менее 70 квадратных метров обеспечивают рентабельность на уровне 6,2%, от 70 до 100 метров – 5,2%, от 100 до 140 – 4,4%, от 140 до 180 – 4%, от 180 до 250 – 3,7%, а более 250 метров – 3,5%.