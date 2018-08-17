Объём строительства жилья в Аликанте вырос в полтора раза

Сектор жилищного строительства Аликанте в первом полугодии 2018 года продемонстрировал рост на 54%. В провинции появилось 3 919 новых объектов, по данным Коллегии строителей, архитекторов и инженеров Аликанте.

По итогам первых шести месяцев текущего года, провинция Аликанте вошла в число лидеров по динамике строительства. При этом, в комарке Вега-Баха, например, были зарегистрированы показатели, сопоставимые с прошлогодними.

В организации отмечают, что проведённое исследование указывает на то, что проекты строительства в настоящее время распределены более равномерно, в то время как в предыдущие годы они были сконцентрированы в определённых точках региона.

Самые высокие показатели наблюдаются в столице провинции, где в первом полугодии было начато строительство 801 объекта, что составляет более 20% общего числа проектов в провинции. Рост в муниципалитете Аликанте составил 106% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Второе место занимает Ориуэла (361 объект), третье – Торревьеха (330 объектов).

В Эльче же, напротив, наблюдался небольшой спад строительной активности по сравнению с прошлым годом.