Испанцы отдают 40% заработка на оплату жилья

Испанцы, купившие жильё в ипотеку, в среднем выплачивают по 638 евро в месяц, а снимающие жильё тратят ежемесячно 719 евро.

По подсчётам компании Fintonic, которая провела исследование рынка жилья в стране, около 40% зарплаты испанцев уходит на оплату жилья.

Исследование также отражает разницу в расходах на жильё, в зависимости от возрастной категории. Люди в возрасте старше 35 лет тратят 928 евро в месяц в случае аренды и 853 евро – в случае ипотеки. У жителей Испании моложе 35 в среднем ежемесячно уходит 634 евро на аренду и 453 – на выплаты по ипотеке.

В докладе отмечается, что 52% испанцев связаны обязательствами по аренде и/или ипотеке.

В региональном разрезе дороже всего обходится аренда жилья в Каталонии – 1088 евро в среднем. За ней следуют Мадрид и Страна Басков – 958 и 949 евро, соответственно. В этих же автономных сообществах самые высокие выплаты по ипотеке: 923 евро – в Мадриде, 732 – в Каталонии, 710 – в Стране Басков.

Выше среднего стоимость аренды в Риохе (877 евро), Наварре (881 евро) и на Балеарских островах (774 евро).

Самые низкие расходы на аренду – в Эстремадуре (474 евро), на Канарских островах (547 евро) и в Астурии (580 евро). Жители последней также меньше других платят за ипотеку – 508 евро в месяц. За Астурией по этому показателю следуют Эстремадура (548 евро), Мурсия (570 евро) и Валенсия (574 евро).