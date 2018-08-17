Самый дорогой дом на Канарах продают за 6 млн евро

По данным портала Idealista, дом расположен на участке площадью более 3,5 тысяч квадратных метров. К тому же, к главному зданию прилегает ещё одно вспомогательное сооружение площадью 111 м2. В объявлении о продаже отмечается уникальный дизайн и отличное расположение, которые в совокупности создают ощущение уединённости. Из бассейна открывается вид на Атлантический океан.

В доме один этаж, на котором уместилась гостиная, спальня с примыкающей ванной комнатой и гардеробная, две обычных спальни и два дополнительных санузла, а также кухня, полностью оборудованная бытовой техникой, прачечная и холл.

В прилегающем здании расположен гараж на три машины и просторная кладовая.

По расчётам портала, ипотека на 30 лет для покупки этого объекта, может предполагать ежемесячные выплаты в 26,5 тысяч евро при первоначальном платеже в 70 тысяч и процентной ставке 2,25%.