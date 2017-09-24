Новый офис Max Mara в Барселоне разместится в эксклюзивном особняке в стиле модерн

Офис итальянской компании Max Mara в Барселоне переедет в экслюзивное модернистское здание Torre Cera, построенное архитектором Энриком Саньером. Как сообщает сайт Idealista,с момента своего прихода в город в 2009 году и до скорого переезда в новую штаб-квартиру площадью 1 000 квадратных метров бренд базировался в промышленной зоне муниципалитета Оспиталет-де-Льобрегат. Сделки по аренде испанских офисов Max Mara заключались при содействии консалтинговой фирмы Forcadell.

Особняк, который займет итальянская компания, был построен в 1914 году в качестве летней резиденции врача Энрика Серы. Здесь собирались такие видные художники и интеллектуалы, как Жоан Миро, Сальвадор Дали, Федерико Гарсия Лорка и Елена Кирога. Дом расположен на пересечении улиц Вико и Фрейша в одном из самых престижных районов Барселоны. Всего в нем четыре уровня – цоколь, два этажа и чердак. Недавно здание отреставрировала компания Núñez i Navarro, которая в 2006 году стала его новым владельцем. Работы, продлившиеся более двух лет, потребовали инвестиций в размере около 8 миллионов евро и завершились в феврале этого года. Особняк имеет статус объекта урбанистического интереса.

Группа компаний Max Mara включает в себя несколько брендов, однако наибольшей известностью среди них в Испании пользуется одноименная марка. Всего в стране насчитывается 12 магазинов под вывеской Max Mara. Испанский рынок является для компании седьмым по степени значимости.