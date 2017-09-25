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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Жилье в Сан-Себастьяне остается самым дорогим в Испании

          Жилье в Сан-Себастьяне остается самым дорогим в Испании

          21:19 25.09.2017

          Стоимость жилья в Сан-Себастьяне во втором квартале года выросла на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го и составила 3 436,3 евро за квадратный метр. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные Министерства развития, в этом смысле город сохранил свои позиции самого дорогого в стране.

          Так, местные расценки на жилье более чем в два раза превышают средние цены на жилую недвижимость, которые за год выросли на 1,6% и составили 1 530 евро за квадрат. Наиболее выраженный рост произошел в Сеуте и Мелилье (+7,1%), Каталонии (+4,3%) и Мадриде (+3,5%), однако Сан-Себастьяну удалось обойти и их. 

          Еще одним из самых дорогих муниципалитетов с населением более 25 000 человек стал баскский Гечо, где квадратный метр жилья обходится в 2 658 евро (+0,4%). 

          Эксперты Министертсва развития проанализировали ситуацию на национальном уровне и выяснили, что квартиры, построенные менее 5 лет назад, подорожали на 2,8%, до 1 795,4 евро за квадрат. Более старое жилье подорожало на 1,4%, и сейчас его квадратный метр обходится в 1 521,5 евро. 

          В период с мая по июнь цены на жилье выросли в вышеупомянутых Сеуте и Мелилье (+7,1%), Каталонии (+4,3%) и Мадриде (+3,5%), а также на Канарских (+3,5%) и Балеарских (+3,3%) островах и в Наварре (+1,1%). Понижения, напротив, были зафиксированы в Арагоне (-3%), Эстремадуре (-2%), Кастилии и Леоне (-1,7%) и Кантабрии (-1,3%). 

          В свою очередь, в рейтинге городов с населением более 25 000 человек и самым дорогим жильем за Сан-Себастьяном следуют Сан-Кугат-дель-Вальес (2 877,3 евро за квадрат), Ибица (2 875,8 евро), Барселона (2 836 евро), Посуэло-де-Аларкон (2 775 евро), Санта-Эулалия-дель-Рио (2 690,2 евро), Мадрид (2 677 евро) и вышеназванный Гечо (2 658 евро). Наиболее бюджетной жилая недвижимость оказалась в Эльде (510,9 евро за квадрат), Онтеньенте (551,5 евро), Вильене (584 евро), Алькое (584,4 евро), Вильяробледо (588 евро) и Чиривелье (598,8 евро за квадрат). 

          Темы: Недвижимость

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