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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Новость о продаже местного монастыря стала неожиданностью для жителей Бадалоны

          Новость о продаже местного монастыря стала неожиданностью для жителей Бадалоны

          17:21 22.07.2017

          В Интернете появилось объявление о продаже монастыря Сан-Жерони-де-ла-Муртра в Бадалоне, которое крайне удивило жителей города. Как сообщает La Vanguardia, монастырь, построенный около 600 лет назад, расположен в районе горного хребта Сьерра-де-ла-Марина. На сегодняшний день он находится в частной собственности. Восстановить постройку полностью пока так и не удалось.

          Новость о продаже стала неожиданностью не только для горожан, но и для владельцев, в число которых входят около 20 человек. Среди них – потомки семейства Гуэль, которым принадлежит большая часть здания и прилегающих к нему земель, а также фонд Fundació Climent Mur, распоряжающийся третью комплекса и управляющий имуществом других собственников. 

          Отсутствие согласия между владельцами привело к тому, что предложение было вскоре отозвано с рынка, однако оно успело спровоцировать дебаты в самых разных сферах. Приобретение монастыря государственной администрацией в очередной раз стало озвучиваться как вероятный и наиболее предпочтительный вариант развития событий. Впрочем, окончательное решение о судьбе монастыря останется за его владельцами, и пресс-секретарь Climent Mur Хауме Аймар заявил, что фонд не намерен продавать свою часть. 

          Представители муниципального правительства пояснили, что за последний год они провели две встречи с собственниками объекта, однако они ни к чему не привели. Основная задача переговоров заключается в том, чтобы разблокировать процесс разработки генерального плана, ключевого элемента реставрации монастыря и его последующей эксплуатации. По всей видимости, этот вопрос не слишком интересует владельцев монастыря: несмотря на готовность властей взять на себя подготовку доклада и расходы на нее, он остается нерешенным на протяжении уже нескольких лет.

          Речь о покупке Сан-Жерони государством заходит не впервые, однако судьба этой операции зависит от множества факторов. Ранее озвучивалась даже приблизительная сумма сделки – от 5 до 6 миллионов евро. Приближенные источники отмечают, что некоторые из собственников положительно смотрят на идею передачи монастыря в руки властей и считают важнейшей составляющей сохранение его исторического и религиозного духа. Правительство, в свою очередь, настаивает, что сохранность комплекса гарантирует его статус Культурного объекта национального значения, и отрицает любую возможность модификации схемы городского планирования, которая повредила бы монастырю. На сегодняшний день для посещений доступна отреставрированная часть Сан-Жерони, где в течение года проводятся различные мероприятия. Остальные пространства находятся в плохом состоянии в ожидании финансирования на их реставрацию.

          Темы: Недвижимость  Бадалона

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