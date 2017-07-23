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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Коммерческие помещения - самый выгодный вариант инвестиций в испанскую недвижимость

          Коммерческие помещения - самый выгодный вариант инвестиций в испанскую недвижимость

          12:03 23.07.2017

          Инвестиции в испанскую недвижимость по-прежнему обеспечивают высокий уровень рентабельности, превосходящий в в три раза показатели государственных облигаций на 10 лет. Как сообщает сайт Idealista, доходность жилья во втором квартале текущего года выросла до 7,3%, что почти на два процентных пункта больше, чем годом ранее.

          По данным исследования портала, коммерческая недвижимость остается самым выгодным вариантом вложения средств: покупка подобных объектов для последующей сдачи обеспечивает рентабельность на уровне 8,2%, в то время как год назад эта цифра составляла 7,6%. В случае офисных площадей данный показатель находится на отметке в 7,5%. Гаражи оказались наименее привлекательным вариантом вложения средств – их доходность не превышает 4,6%. 

          Наибольший доход своим владельцам приносят коммерческие помещения Кордовы и Сарагосы – около 9,1%. За ними следуют Уэльва (9%), Малага (8%) и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (8,8%). В Барселоне этот индикатор находится на отметке 8,3%, а в Мадриде – 7,7%. Наименее рентабельными площади данного сегмента оказались в Паленсии (5,1%), Кастельоне (5,6%) и Хаэне (5,9%). 

          Что касается офисов, то в этом сегменте самый высокий результат доходности показали помещения Малаги – 7,2%. За ней следуют Сарагоса (7,1%), Кордова (6,9%) и Пальма-де-Майорка (6,8%). В Мадриде уровень их рентабельности составляет 6,3%, а в Барселоне – 6%. В противоположном конце рейтинга оказались менее прибыльные варианты Ла-Коруньи (4,7%), Валенсии (4,9%) и Сантандера (5,2%). Впрочем, рынок офисных площадей не так однороден. как все прочие, поэтому получить статистические данные более чем в половине провинциальных столиц оказалось невозможно. 

          Наконец, как говорилось выше, гаражи остаются наименее рентабельным вариантом вложения средств в недвижимость. В данной категории лидируют объекты, расположенные в Лас-Пальмасе-де-Гран-Канария (8,4%), Мурсии (5,9%), Жироне (5,4%) и Санта-Крус-де-Тенерифе (5%). Замыкают рейтинг Саламанка (2,3%), Барселона (2,6%) и Ла-Корунья (2,7%). В конце списка также оказались Мадрид (3%), Витория и Гранада (3,1% в обоих случаях).

          Темы: Недвижимость Бизнес

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