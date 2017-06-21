На рынок элитной недвижимости Барселоны выставлена уникальная вилла в форме корабля

На рынке элитной недвижимости в окрестностях Барселоны появился новый уникальный дом La Nao, основной отличительной чертой которого является его форма, напоминающая корабль. Как сообщает El Mundo, объект расположен в урбанизации Supermaresme в муниципалитете Сан-Андрес-де-Льеванерас на расстоянии около 40 километров от Барселоны. Дом построен на участке площадью 6 300 квадратных метров. Благодаря его местоположению из окон La Nao открываются потрясающие виды на море и город. Стоимость виллы - 16 миллионов евро.

Всего в доме насчитывается семь спален. Кроме того, в нем есть игровой зал, винный погреб и сауна, соединяющий этажи лифт из нержавеющей стали, а также гараж на семь машин и апартаменты для обслуживающего персонала.

La Nao был спроектирован известным французским архитектором Эриком Морваном и его супругой Сабиной, скульптором. Раньше вилла была их испанской резиденцией. Ее интерьер включает в себя множество картин, скульптур и мебели, имеющей высокую художественную ценность. Помимо этого, на участке есть бассейн-инфинити со скульптурой, которая словно парит над горизонтом.

Когда в доме жили супруги Морван, его пространство было поделено на три части – художественную галерею с мастерской, архитектурную студию и жилую зону. Здесь также есть собственный частный музей, официально открывший свои двери в 2010 году. Некоторое время назад владельцы выставляли в нем кольца канадской ювелирной мастерской Édéenne по ценам от 3 000 до 300 000 евро, а также картины художника Альфреда Балаша, которые оцениваются в 8 000-12 000 евро. Таким образом, сфера деятельности музея сочетала в себе экспозиции и временные выставки-продажи с презентациями постоянных коллекций и организацией мероприятий.