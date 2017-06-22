В Мадриде проходит выставка Realty Spain для профессионалов сектора недвижимости

В Мадриде проходит специализированная выставка для представителей сферы недвижимости Realty Spain. В течение предыдущих девяти лет компания-организатор Easyfairs проводила мероприятие Realty в Брюсселе. В рамках двухдневного конгресса, начавшегося в минувшую среду, в столичном дворце Сибелес встречаются ключевые игроки рынка. Брокерам, инвесторам, представителям фондов и оценочных компаний, архитекторам, инженерам и другим представителям сектора недвижимости предоставлена возможность пообщаться с крупными брендами, ритейлерами, логистическими операторами и другими фирмами. В рамках выставки, которая носит исключительно профессиональный характер, пройдут круглые столы с участием ведущих экспертов сектора, посвященные недвижимости третичного сектора и инвестициям в жилье.

Прошедшую в среду панельную дискуссию по вопросам обществ инвестиций в недвижимость (Socimis) возглавили представители компании Merlin Properties. Кроме того, своим опытом поделились крупные испанские инвестиционные фонды. В первый день также состоялись сессии, посвященные секторам ритейла, офисных площадей и туристического размещения. В четверг профессионалов ждет дискуссия по вопросам третичного сектора с участием экономиста Гая Льебаны, а также круглый стол, в ходе которого на обсуждение будет вынесена текущая ситуация испанской экономики спустя год после «Брекзита». Дополнят программу четыре сессии, посвященные логистике и промышленности, а также обсуждение новшеств в сфере жилой недвижимости, альтернативных активов и «умных» городов.

Организаторы отмечают, что на выставке можно найти инвесторов, специализирующихся на самых разных тематиках, от общих до специализированных. В последние годы объем капиталовложений в Испании достиг рекордных отметок: так, только за четыре первых месяца года он составил порядка 3,8 милларда евро. Мадрид, в свою очередь, в последние годы стал одним из основных направлений для инвестиций в недвижимость как на национальном, так и на международном уровне. Его позиции обусловлены потенциалом роста, привлекательностью с точки зрения предпринимательства, а также развитием инноваций и постепенным выходом из экономического кризиса.