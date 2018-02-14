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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » На рынке аренды жилья в центре Мадрида и Барселоны произошла смена тенденций

          На рынке аренды жилья в центре Мадрида и Барселоны произошла смена тенденций

          14:25 14.02.2018

          После нескольких лет непрерывного роста стоимости аренды жилья в центральных районах Мадрида и Барселоны, связанного с наплывом туристов и расцветом бизнеса в сфере отпускной недвижимости, расценки на нее достигли своего верхнего предела. Как сообщает El Economista со ссылкой на данные исследования портала Fotocasa, в центре Мадрида съемное жилье подешевело почти на 13%, а в районах Эйшампле и Сьютат-Велья в каталонской столице цены снизились на 1,4% и 1,2% соответственно. Это произошло впервые с 2014 года. Впрочем, директор аналитического отдела Fotocasa Беатрис Торибио опровергает возможность начала корректировки цен: "Речь идет о нормализации рынка после сложных лет падения и последующего резкого взлета", - отмечает эксперт. С ее точки зрения, дальнейший, но более умеренный рост при этом маловероятен.

          В целом по итогам 2017 года съемное жилье в Барселоне подорожало на 2,8% по сравнению с декабрем 2016-го. Любопытно, что в начале года эта тенденция проявилась ярче всего: в январе цены выросли на 13%, а в феврале – на 11,6%. Несмотря на прекращение фазы активного роста, столица Каталонии по-прежнему остается самым дорогим городом страны с точки зрения аренды жилья: квадратный метр здесь обходится в 15,58 евро, и это самый высокий показатель за весь 11-летний период, в течение которого Fotocasa составляет свои отчеты. Он также превысил цифры, наблюдавшиеся на рынке в докризисный период. 

          В Мадриде цены на аренду жилья за год изменились на 6,1%. Повышения, уровень которых в прошлом январе измерялся цифрами свыше 10%, остались позади. Центральная часть города стала единственной его зоной, где стоимость аренды. снизилась. В отличие от центра Барселоны, здесь подобная динамика возникла во втором квартале года. 

          По словам Торибио, в каталонской столице повышение было более выраженным, чем в Мадриде, и этому не помешала даже сложная политическая ситуация в регионе. Эксперт отмечает, что тенденция к повышению, обусловленная интересом со стороны инвесторов к покупке жилья для последующей сдачи, не должна рассматриваться как признак нового пузыря на рынке – напротив, в самых востребованных районах двух испанских столиц спрос на аренду по-прежнему превышает предложение. "Если цена соответствует рыночной, а местоположение устраивает потенциального съемщика, то квартиры улетают мгновенно: заинтересованные арендаторы приезжают смотреть их с залогом и документами, подтверждающими уровень их дохода", - отмечает аналитик. 

          Власти Мадрида и Барселоны, в свою очередь, уверены, что причиной подобной динамики стал рост популярности специализированных платформ вроде Airbnb или Homeaway. Они опасаются, что местные жители будут вынуждены покинуть свои районы, которые превратятся в туристические комплексы. В пользу этой версии говорит тот факт, что в зонах Соль, Чуэка-Хустисиа и Лас-Летрас сконцентрировано более 60% туристических апартаментов столицы. Основной задачей администрации в сложившихся обстоятельствах является распределение спроса по периферийным районам. 

          Одним из прямых следствий активного роста цен на аренду является распространение этой тенденции и на другие, несколько более отдаленные районы. На сегодняшний день стоимость съемного жилья во всех зонах Барселоны превышает средние национальные показатели в 8,15 евро за квадратный метр в месяц. Наиболее выраженный рост произошел в Сан-Андреу (+12%), за которым следуют Грасиа (+9,5%), Лес-Кортс (+8,1%), Сантс-Монжуик (+6,7%), Ноу-Баррис (+6,4%), Орта-Гинардо (+4,8%), Сарриа – Сан-Жервази (3,9%) и Сан-Марти (+2,7%). 

          В Мадриде, в свою очередь, повышение наблюдалось практически во всех районах. Лидером стала зона Орталеса, где съемное жилье теперь обходится на 13,1% дороже, чем годом ранее. Далее в рейтинге следуют Пуэнте-де-Вальекас (+12,9%), Сьюдад-Линеаль (+11%), Усера (+9,4%), Ретиро (+9,1%) и Тетуан (+9%). 

          Предполагаемую смену тенденций заметили сразу несколько операторов рынка. Так, по оценкам аналитиков портала Idealista, в последнем квартале 2017 года в Барселоне произошло понижение на 4,5%, а в целом отрицательная динамика коснулась семи районов – Грасиа (-8,9%), Эйшампле (-7,1%), Сьютат-Велья (-4,4%), Сантс – Монжуик (-3,7%), Сарриа – Сан-Жервази (-2,8%), Сан-Марти (-1,4%) и Лес-Кортс (-1,3%). В Мадриде они зафиксировали рост на 1,5%. Исключением стали зоны Аргансуэла, Чамартин и Сан-Блас, где жилье подешевело на 0,3%, 0,6% и 0,9% соответственно.

          Темы: Недвижимость  Мадрид  Барселона Бизнес

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